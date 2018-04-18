Дисциплинарная комиссия не увидела нарушения в действиях николаевского прокурора Олефира

Дисциплинарная комиссия не нашла нарушения в действиях николаевского прокурора Олефира

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров закрыла дисциплинарное производство относительно николаевского прокурора Максима Олефира.

Об этом сообщается на странице КДКП в Facebook.

«Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение: закрыть дисциплинарное производство в отношении прокурора Николаевской местной прокуратуры №1 Николаевской области Олефира М.Н., в связи с отсутствием в его действиях состава дисциплинарного проступка», – говорится в сообщении.

Как известно, ранее Баштанский районный суд по ходатайству адвоката Владимир Тимошина отстранил от уголовного производства по взятке депутату райсовета Александру Береговому прокурора Максима Олефира из-за родства с фигурантом – братом Павлом Олефиром. Адвокат усмотрел в действиях прокурора возможную заинтересованность в уголовном производстве относительно Берегового, а суд согласился с доводами защитника.

Прокурор Максим Олефир Член КДКП Анатолий Коваленко Адвокат Юрий Тимошин

Напомним, что как сообщал в своем блоге на «Преступности.НЕТ» журналист Тарас Леонтян «Свято место пусто не бывает или Почему Баштанская прокуратура уже почти полгода без руководителя», Максим Олефир претендует на должность руководителя Баштанской местной прокуратуры. При этом журналист «Преступности.НЕТ» отмечает, что против этого назначения прокурор области Тарас Дунас, который поддерживал кандидатура Олега Бондара. Также Леонтян отмечал о вероятной помощи Максиму Олефиру со стороны его влиятельного отца и экс-главы Ленинского райсуда Николаева Николая Олефира.