Николаевского автовора отпустили по амнистии, и он снова продолжил преступления

Николаевская полиция задержала воров, которые похищали аккумуляторы и металлические изделия

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Подозреваемые ранее неоднократно были судимы, несколько месяцев назад они освободились из мест лишения свободы и вновь вернулись к преступлениям.

«В конце марта один из злоумышленников украл аккумуляторы из автомобилей «Mercedes» и «Daewoo Lanos». В обоих случаях водители пострадали, в том числе, от собственной неосмотрительности – владелец «Mercedes» оставил автомобиль на парковке, не включив защитную сигнализацию, а хозяин «Daewoo» забыл закрыть пассажирское стекло», - сообщили в отделе полиции.

Автовор два года назад был задержан оперативниками Заводского отдела полиции. Тогда доказали его причастность к 30 фактам краж имущества из автомобилей и его приговорили к четырем годам тюрьмы. Но вскоре он попал под амнистию, и в октябре прошлого года ему удалось выйти на свободу.

Двое других его подельников украли металлолом с территории частного предприятия, куда трижды забирались через забор. В одном из случаев мужчины совершили кражу вместе с автовором. Деньги от продажи краденого сообщники распределяли поровну и тратили в основном на спиртное. Задержанные во время следственных действий рассказали, куда сбывали украденные вещи, часть из которых уже удалось изъять. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, что ранее в Николаеве автовор просканировал сигнализацию «Mitsubishi» и украл деньги.