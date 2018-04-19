На Виннитчине спецназ полиции с помощью вертолета задержал дебошира с ружьем

Винницкая полиция в среду, 19 апреля, применила вертолет при задержании пьяного дебошира в селе Вербка Чечельницкого района.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

18 апреля около 14.30 по телефону «102» поступило сообщение от 49-летней жительницы Вербки о насилии в семье. На место события прибыли работники сектора реагирования патрульной полиции. Выяснилось, что в доме в состоянии алкогольного опьянения муж заявительницы угрожает ей ружьем.

Полицейским удалось вывести женщину из дома, она не пострадала. Но когда дебошир увидел работников полиции, то начал стрелять в их сторону. В ответ один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие и ранил злоумышленника в ногу.

50-летний гражданин забаррикадировался в доме. Полицейские проводили переговоры, пытаясь убедить его выйти из дома и добровольно сдать оружие. Когда он отказался, дом штурмовал спецназ КОРД.

Дебошира задержали и передали медикам. По факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Напомним, на Закарпатье полиция задержала приезжую вооруженную группу – одно авто с николаевской регистрацией.