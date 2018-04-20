«Липовый документ»: в морском порту «Ольвия» пограничники выявили у моряка фиктивный паспорт

Пограничники обнаружили поддельный паспорт моряка

В Среду, 18 апреля, в специализированном морском порту «Ольвия» в ходе проверки, пограничниками Херсонского отряда было обнаружено поддельный паспорт моряка.

Об этом сообщает на своей странице в фейсбук Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы.

В ходе проверки документов в специализированном морском порту «Ольвия» членов экипажа, прибывших на теплоходе под флагом Тоги, пограничники обнаружили поддельный паспорт.

В документе, который предоставил гражданин Ливана, была обнаружена замена установочных данных.

Напомним, в субботу, 17 февраля, пограничники Херсонского отряда в одном из портов Николаева не пропустили сирийца, незаконно посещавшего Крым.