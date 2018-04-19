СБУ задержала банду торговцев оружием, изъяв в Киеве солидный арсенал

В среду, 18 апреля, СБУ совместно с полицией прекратила деятельность группировки, которая вместе с иностранными соучастниками занималась поставками в Украину зарубежного оружия.

Об этом на брифинге сообщил замглавы ведомства Виктор Кононенко, передает пресс-центр СБУ.

После переправки в Украину составляющих к короткоствольному и автоматическому огнестрельному оружию их в мастерских в Киеве собирали и продавали на черном рынке за 2300-2500 евро.

Документирование деятельности группировки велось четыре месяца, правоохранители провели ряд оперативных закупок. Вчера во время очередной сделки организатор преступной схемы был задержан.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и изготовление оружия правоохранители изъяли три пулемета, три автомата, две винтовки, семь пистолетов-пулеметов, тридцать пистолетов марок «Glock», «Colt», CZ, «Browning», «Beretta», «Walther», «SigSauer», «Vzor», восемь гранатометов тридцать две гранаты, пять мин, 3240 патронов различного калибра, а также комплекты деталей для изготовления пистолетов.

«Обнаруженные образцы оружия переданы для проведения экспертизы», - отметил во время брифинга заместитель Председателя Нацполиции Виталий Невгад.

По словам Кононенко, в 2017 году подразделения СБУ изъяли 365 гранатометов, 205 автоматов, 21 пулемет, 344 пистолета, 3500 гранат, 14 тыс кг взрывчатых веществ и более 350 тыс патронов.

Напомним, в Чернигове полиция задержала военного-контрактника, продававшего гранатометы и гранаты из АТО.