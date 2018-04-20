Киевлянин организовал нарколабораторию на дому с миллионной прибылью

В пятницу, 20 апреля, в Киеве полиция ликвидировала нарколабораторию, которую на съемной квартире обустроил 33-летний местный житель.

Об этом сообщает департамент коммуникации национальной полиции в Украине.

«Во время санкционированного обыска, полицейские изъяли у злоумышленника более двух килограммов амфетамина в кристаллическом и жидком состояниях, специальное оборудование для синтеза психотропа и более пяти литров фенилнитропропена - прекурсора, который используют для изготовления психотропного вещества», - идется в сообщении.

По словам и.о. руководителя Департамента противодействия наркопреступности Александра Скорука, фигурант превратил квартиру в мощную нарколабораторию. Разовый цикл изготовления амфетамина этой лабораторией составлял около 1,5 кг психотропного вещества. Он отметил, что на «черном» рынке стоимость такой партии наркотиков составляет почти миллион гривен.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевоз, пересыл или сбыт наркотических веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине полиция и СБУ задержали торговца амфетамином.