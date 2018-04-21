СБУ заявила об изъятии рекордной в истории Украины партии метадона

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в Днепропетровской крупную нарколабораторию по изготовлению метадона – количество этого изъятого наркотика стало рекордным в истории Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Спецслужба установилв, что двое жителей временно оккупированных террористами районов Донецской области организовали в частном доме в Кривом Роге производство синтетического наркотика. Оперативники спецслужбы задокументировали, что сырье для изготовления метадона наркодельцы получали почтовыми отправлениями с одной из стран Восточной Азии.

«Во время обысков по месту обустройства нарколаборатории сотрудники СБ Украины изъяли более десяти килограммов готового наркотика, стоимость которого по ценам «черного рынка» составляет более десяти миллионов гривен и является крупнейшей партией в истории нашей страны. Правоохранители также обнаружили почти триста килограммов ингредиентов и прекурсоров для изготовления еще около ста килограммов метадона», – отметили в СБУ.

В СБУ подчеркнули, что благодаря оперативным действиям сотрудников спецслужбы дельцы не успели реализовать ни грамма опасного наркотика.

По информации СБУ, часть «товара» злоумышленники планировали реализовывать на временно оккупированных боевиками территориях Донбасса под «крышей» главарей незаконных вооруженных формирований.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к попытке организации наркобизнеса.

Напомним, сотрудники полиции и СБУ задержали двух подозреваемых в изготовлении и продаже амфетамина в Херсоне и Николаеве.