На Николаевщине поймали браконьеров с уловом рыбы и креветки на ₴76 тысяч

Возле села Лиманное Березанского района на акватории реки Березань рыбоохрана и пограничники задержали двух браконьеров с уловом рыбы и креветки на сумму почти 76 тысяч гривен.

Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.

Житель Николаева Я. и житель села Матиясово Н. в период весенне-летнего нерестового запрета спомощью 4 креветочных вентерей и лодки незаконно добыли 39 тысяч 600 особей креветки, 676 особей бычка и 344 особи колючки трехиглой. Убытки,причиненные при этом рыбному хозяйству Украины, составили 75 тысяч 956 гривен.

Для фиксирования правонарушения на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Березанского отдела полиции. В отношении правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по признакам части 4 статьи 85 КУоАП («Грубое нарушение правил рыболовства»). Орудия лова и водные биоресурсы изъяты.

При этом, информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины («Незаконное занятие рыбным промыслом, которым причинен значительный ущерб»). Санкция данной нормы предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

В рыбоохране отмечают, что на водоемах Николаевской области с 5 апреля действует весенне-летний нерестовый запрет на добычу водных биоресурсов. Лица, виновные в нарушении природоохранного законодательства, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность с возмещением убытков, причиненных государству незаконными действиями.

Напомним, что в Николаеве активист возмутился, что браконьера «наказали» штрафом в 340 гривен, а он его так и не оплатил.