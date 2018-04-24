НАБУ задержало на взятке судью Голосеевского райсуда Киева

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения им части неправомерной выгоды в размере 1000 долларов.

Об этом сообщается на сайте НАБУ

Также задержан посредник - судья этого же суда в отставке.

«Служитель Фемиды требовал и получил от посредника деньги за удовлетворение гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплате ему компенсации в размере 1,5 млн грн. Свои «услуги» судья оценил в 8000 долларов США, которые передавались ему тремя траншами. В момент передачи последней части неправомерной выгоды судья и был разоблачен «на горячем», - сказано в сообщении.

Судье и посреднику готовятся сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины. НАБУ расследует это дело с марта 2018 года.

«Судебно-юридическая газета» пишет, что задержаны судья Голосеевского райсуда Киева Андрей Новак и бывший судья этого же суда Александр Билык. Кроме денег, у Новака был изъят боевой пистолет, а у Билыка кокаин.

Напомним, в Николаеве на взятке в $2 тысячи задержали начальника управления ОГА, который ранее прошел «мусорную люстрацию»