НАБУ «засекретило» информацию о фигурантах дела по миллионным хищениям на Южно-Украинской АЭС

В Национальном антикоррупционном бюро Украины после завершения досудебного расследования отказались предоставлять информацию относительно подозреваемых и примененных к ним мерам пресечения в уголовном производстве, касающемся завладения 10,52 миллиона гривен при закупке общеблочного щита постоянного тока на Южно-Украинской АЭС в 2012 году.

Об этом свидетельствует ответ от Главного подразделения детективов НАБУ на запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

В документе сообщается, что 29 января текущего года завершили досудебное расследование в рамках этого уголовного производства.

«На данное время его материалы открыты сторонам согласно требованиям ст. 290 Уголовного-процессуального кодекса Украины», - сообщили в НАБУ.

Вместе с тем информацию о лицах, которым сообщили о подозрении и примененных к ним мерах пресечения в бюро назвали «тайной досудебного расследования, которая разглашению не подлежит».

Стоит отметить, что среди подозреваемых в этом деле значатся бывший исполняющий обязанности президента ГП НАЭК «Энергоатом» и гендиректор Южно-Украинской АЭС Виссарион Ким, а также его сын – Артем Ким.

Первому суд недавно, продлевая меру пресечения, оставил в силе только две обязанности: сдать на хранение детективу загранпаспорта, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, а также бывшими и действующими сотрудниками предприятий, которые так или иначе были связаны с преступной сделкой. А второго – суд отпустил под личное обязательство.