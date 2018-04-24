В Николаеве уволили водителя «маршрутки», который в пьяном виде устроил ДТП и разбил свой автобус

В Николаеве фирма «ПиК» уволила водителя маршрута №91, который ранее попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на проспекте Богоявленском столкнулись две «маршрутки» №91. Пустой автобус въехал в автобус с пассажирами, остановившийся на светофоре. В результате ДТП пострадал водитель пустого желтого автобуса и двое пассажиров из другой «маршрутки». Судя по всему, уволили именно водителя желтой «маршрутки», устроившего ДТП. После аварии его госпитализировали, его маршрутное такси подлежит серьезному ремонту.
«Во исполнение рекомендаций управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета руководством городского предприятия-перевозчика ЧП «ПиК» расторгнуты договорные отношения с водителем автобуса г/н ВЕ 86-34 АА. Причина увольнения – допущение грубых нарушений Правил дорожного движения и вождение в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в мэрии.