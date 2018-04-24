В Николаеве уволили водителя «маршрутки», который в пьяном виде устроил ДТП и разбил свой автобус

В Николаеве фирма «ПиК» уволила водителя маршрута №91, который ранее попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на проспекте Богоявленском столкнулись две «маршрутки» №91. Пустой автобус въехал в автобус с пассажирами, остановившийся на светофоре. В результате ДТП пострадал водитель пустого желтого автобуса и двое пассажиров из другой «маршрутки». Судя по всему, уволили именно водителя желтой «маршрутки», устроившего ДТП. После аварии его госпитализировали, его маршрутное такси подлежит серьезному ремонту.