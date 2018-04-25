В Германии задержали беглого экс-нардепа, брат которого причастен к работающей в Николаевском порту фирме

В Германии задержали бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств «Запорожьеоблэнерго».

Об этом сообщают «Схемы», ссылаясь на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Напомним, что 16 июня 2017 года Крючкова, который является фигурантом по делу о присвоении 346 миллионов гривен «Запорожьеоблэнерго», в котором более 60% акций принадлежит государству, объявили в розыск.

По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ГП «Энергорынок» нанесли ущерб на общую сумму более 346 миллионов гривен. Расследование продолжается с декабря 2015 года, а в совершении преступления подозревают двух человек.

«В течение 2015-2016 годов ЗАО «ХК «энергосети» заключило договоры об уступке права требования по электроэнергии, которую ОАО «Запорожьеоблэнерго» поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не ГП «Энергорынок» и ОАО «Запорожьеоблэнерго», а ЗАО «ХК« энергосети», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас НАБУ готовит необходимые документы для экстрадиции Крючкова в Украину.

«14 апреля на территории Германии задержан председатель правления ЗАО «ХК «энергосети», которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины. Национальное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передан компетентным органам Германии», - говорится в ответе НАБУ.

Стоит отметить, ранее сообщалось, что брат фигуранта дела НАБУ о хищении сотен миллионов гривен бизнесмен Леонид Крючков оказался причастным к фирме «Портосервис», которая подозрительно быстро наладила огромные заработки на швартовки в Николаевском порту и других госпортах страны. За восемь месяцев 2017 года фирма «Портосервис-Николаев», которая принадлежит компании «Портосервис-Украина», заработала почти 10 миллионов гривен.