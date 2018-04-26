«23 миллиона гривен за правонарушения»: за первое полугодие Николаевская таможня выписала 62 протокола

Николаевская таможня ГФС составила 62 протокола в связи с нарушениями таможенных правил в течении первого квартала 2018 года на общую сумму 25,7 миллиона гривен, из которых 22 протокола с реально изъятыми предметами правонарушения на сумму 23 миллиона гривен.

Об этом сообщает Николаевская таможня ГФС.

Следует отметить, что за аналогичный период в прошлом году Николаевской таможней ГФС составлено 53 протокола на общую сумму 4,5 миллиона гривен.

Среди основных видов правонарушений в течении квартала были:

- недекларирование товаров, которые перемещаются на судах заграничного плавания (промышленные товары, валютные ценности), - 21 дело на общую сумму 963,4 тис.грн;

- несоблюдение гражданами срока транзитного перемещения через таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией - 20 дел;

- перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля - 12 дел на общую сумму 24,6 млн. гривен.

За І квартал 2018 года, судом рассмотрено 20 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 767 тыс. грн., из них по всем делам применена конфискация предметов правонарушений и штраф на всю сумму предметов правонарушений.

Таможней рассмотрено 25 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 621,8 млн. гривен. Львиную долю рассмотренных дел составляло дело о заявлении неправдивых сведений, необходимых для определения кода товара согласно УКТВЭД, за которой неуплата таможенных платежей составляла 207,2 млн. гривен.

Всего, по результатам правоохранительной деятельности Николаевской таможни ГФС за январь-март 2018 года, в государственный бюджет перечислено 383,2 тыс.грн., из них 322,4 тыс.грн. или почти 85 проц. за счет оплаченных штрафов, которые применены таможней и судом.

Напомним, ранее сообщалось, николаевская таможня ГФС более половины таможенных деклараций по состоянию на конец апреля текущего года оформила по принципу «единого окна».