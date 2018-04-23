С начала года Николаевская таможня больше половины деклараций оформила по принципу «единого окна»

Николаевская таможня ГФС более половины таможенных деклараций по состоянию на конец апреля текущего года оформила по принципу «единого окна».

Об этом говорится в сообщении ведомства на его странице в Facebook.

Сообщается, что оформление Николаевской таможней ДФС таможенных деклараций по принципу «единого окна» при осуществлении таможенного, санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного, экологического, радиологического и других видов государственного контроля на конец апреля текущего года по сравнению с всеукраинским показателями, выглядит следующим образом:

– при ввозе товаров (импорте) – 91% таможенных деклараций при среднем показателе в стране 78,5%; – при экспорте – 37,1%, при среднем показателе в стране 87%; – при транзите – 50% (при среднем показателе в Украине 17%).

По словам начальника таможни Романа Криля, общий процент таможенных деклараций, оформленных таможней по принципу «единого окна» составляет 57,2%.

«По-прежнему существенная разница в процентных показателях обусловлена ​​экспортной ориентированностью таможни, в том числе тем, что большинство товаров по весу вывозятся водными транспортными средствами», – говорится в сообщении.

Напомним, за первый квартал 2018 года Николаевская таможня направила в Государственный бюджет Украины 869 миллионов гривен.