Полиция нашла шесть пистолетов у николаевца, который входит в ОПГ и подозревается в вымогательстве

В Николаеве полицейские Ингульского района во время обыска в доме и автомобиле 37-летнего бывшего члена ОПГ нашли шесть пистолетов «Stalker 914», «Bruni», «Форт-12», 34 патрона и гранату Ф-1 с боевым запалом. Также оперативники обнаружили два свертка с каннабисом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В 2017 году злоумышленник был задержан за вымогательство и входил в организованную преступную группу, которая искусственно провоцировала бытовые конфликты. Он угрожал физической расправой и требовал деньги от граждан за «закрытие инцидента».

Мужчине сообщили о подозрении по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Украины («Вымогательство») и суд тогда избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии мера пресечения была изменена на домашний арест.

После окончания домашнего ареста мужчина продолжил преступную деятельность. Сейчас он задержан и ему объявлено о подозрении по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Полицейские проверяют причастность задержанного к совершению других преступлений на территории Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве члены «банды Апти» внесли залог и вышли на свободу.