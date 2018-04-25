Полиция заявила о новых обстоятельствах в деле дебошира с переломом таза – еще в РОВД он пытался себе разбить голову

Николаевская полиция опубликовала видео, на котором показано, что 17-летний дебошир находится в состоянии алкогольного опьянения и оскорбляет полицейских, а после задержания пытается разбить себе голову в отделе полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее сообщалось, что 23 апреля водитель грузовика заметил на обочине 17-летнего жителя Витовского района. У парня медики диагностировали перелом таза. Выяснилось, что парня накануне задерживала полиция за дебош в центре Николаева, пострадавший обвинил полицейских в избиении.

В полиции отрицают, что избивали парня. Согласно опросу свидетелей, участников события и просмотру видеозаписей с нагрудных видеокамер патрульных, установлено, что пьяный дебошир вел себя агрессивно, бросался на патрульных, оказывал сопротивление, высказывался нецензурной бранью и устроил драку с полицейскими. Сотрудники полиции, в свою очередь, пытались его успокоить.

Также изучается видео с камер, установленных в Центральном отделе полиции, на котором зафиксировано, как молодой человек головой пытается разбить стекло дежурной части.

После задержания полицейские провели профилактическую беседу с молодым человеком, когда конфликт был прекращен и подросток успокоился, они «помогли добраться ему до полпути домой».

На месте, где впоследствии нашли парня, полицейские обнаружили следы торможения, обломки бампера и другие вещественные доказательства, которые «предварительно дают основания считать место обнаружения пострадавшего местом ДТП». По заключению врачей, травмы юноши, перелом костей таза «характерны для получения во время ДТП».

Расследуется уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта») Уголовного кодекса Украины. По обращению парня полиция проводит служебное расследование, начатое вчера по факту нанесения ему телесных повреждений средней тяжести.

Согласно информации полиции, в 2015 году пострадавший привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, получив наказание в виде мер воспитательного характера. А за несколько дней до события привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство в отношении членов семьи. Парень также имеет отрицательную характеристику как среди родных, так и соседей и знакомых.