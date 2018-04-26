На Николаевщине суд оштрафовал водителя фуры, который пытался откупиться от полицейских

Николаевский районный суд Николаевской области утвердил соглашение о признании вины между прокурором и водителем грузового автомобиля «DAF FT VF 105», который пытался откупиться от экипажа полиции, чтобы избежать административной ответственности.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор суда.

Отмечается, что 10 марта текущего года полицейские остановили водителя на отрезке автодороги «Николаев-Одесса-Новоазовск» в районе села Весняное.

«Водитель, осознавая, что своими действиями он допустил ряд нарушений требований правил дорожного движения, с целью избежать административной ответственности предложил полицейским неправомерную выгоду в сумме 20 евро и 500 гривен за не составление в отношении него материалов об административных правонарушениях», - говорится в приговоре суда.

Согласно утвержденному соглашению, обвиняемый был признан виновным по ст. 369 ч. 1 («Дача взятки») Уголовного кодекса Украины, и должен будет заплатить штраф в размере 8 тысяч 500 гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве торговец предложил налоговику 500 гривен взятки и поплатился штрафом в 8,5 тысяч гривен.