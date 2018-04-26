Подчиненные Луценко вместе с полицейским спецназом проводят выемку документов на «Ника-Тере» – портовики заявляют, что незаконно

В четверг, 26 апреля, в морском специализированном порту «Ника-Тера», расположенном в Корабельном районе города Николаева, сотрудники Генпрокуратуры при поддержке столичного спецназа полиции «КОРД» проводят выемку документов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

По имеющейся у редакции информации, основанием для проведения обыска стало определение одного из судов Киева.

В комментарии журналистам представители руководства порта заявили, что считают таковые действия силовиков незаконными, так предприятие еще вчера выполнило все свои обязательства и допустило представителей ГПУ на предприятие для проведения следственных действий.

По словам корреспондента «Преступности.НЕТ», сегодня, заходя на предприятие, силовики сломали ворота, всех работников согнали в коридоры административного здания предприятия бойцы спецподразделения полиции в масках и с оружием.

Присутствующие на месте представители СМИ поднялись на верхний этаж, однако их силой вытолкали на улицу.

По словам первого заместителя руководителя предприятия Анатолия Дворника, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, фигурантами которого являются другие субъекты хозяйственной деятельности.

Информация обновляется…

Справка

Морской специализированный порт Ника-Тера - это диверсифицированный порт, в регионе оказывает стивидорные услуги по перевалке, хранению, подготовке и отправке различных грузов. Площадь подходного канала и операционной акватории порта составляет 67,4 га.

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон о противодействии необоснованному давлению правоохранительных органов на украинские предприятия, который неофициально назвали «маски-шоу – стоп». 1 декабря его подписал Президент Украины.

А совсем недавно, 7 апреля текущего года, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за усиление данного закона установлением ответственности контролеров за превышение своих полномочий.