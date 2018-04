В США спустя 40 лет задержали бывшего полицейского, который оказался серийным убийцей, орудовавшим в конце прошлого века

В Сакраменто (штат Калифорния) арестовали 72-летнего бывшего полицейского Джозефа Джеймса ДеАнджело, который оказался серийным убийцей, известным по прозвищу «серийный убийца Золотого штата».

Об этом сообщает Reuters.

«Подозреваемый был идентифицирован властями благодаря совпадению ДНК. Его разыскивали более 40 лет», - говорится в сообщении.

ДеАнджело обвиняется в 12 убийствах, 45 изнасилованиях и более 120 кражах по всей Калифорнии в 1970-х и 1980-х годах. Он считается одним из самых опасных убийц штата.

В период убийств ДеАнджело работал полицейским в двух разных отделениях Калифорнии. На момент задержания он жил в пригороде Саркаменто.

Писательница Мишел Макнамара посвятила расследованию поиска убийцы книгу «Я уйду в темноту» (I'll Be Gone in the Dark: One Woman's Obsessive Search for the Golden State Killer), но умерла в 2016 - книга была закончена другим писателем, которого нанял ее муж. Книга возглавила список бестселлеров New York Times.

Как отмечает издание, по словам шерифа полиции Джонса, ДеАнжело в 70-х годах служил в полиции в городах Экстер (Великобритания) и Оберн (штат Алабама, США). Работу он потерял в 1979 году, после того, как его обвинили в краже молотка и за то, что выбросил пса из магазина. Власти на тот момент уже подозревали, что серийный убийца мог иметь связь со службами или же проходил военную тренировку. Объясняется это тем, что преступник хорошо скрывался и умел деактивировать сигнализации.

Также шериф полиции подчеркнул, что часть преступлений была совершена, когда ДеАнжело был полицейским, однако его фамилия не появлялась в деле до того момента, когда появились результаты ДНК-исследования. На данный момент ДеАнжело формально обвиняется в восьми убийствах.

На фото пара, которая была убита в 1978 году во время выгула пса. Шнурок, которым была задушена пара, выпавший из кармана преступника Фоторобот преступника, убившего молодых людей Шнурок, которым он "придушивал" своих жертв, которых насиловал Фоторобот жертв изнасилования

