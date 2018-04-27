В Николаеве заступившись за свою дочь женщина получила по лицу от хулигана, но от заявления в полицию отказалась

В четверг, 26 апреля, в Корабельном районе Николаева на одной из спортивных площадок, расположенной рядом с домом № 30 по улице Океановской, произошел конфликт между молодым человеком и женщиной, которая заступилась за свою маленькую дочь. В результате конфликта парень ударил женщину по лицу.

Об этом сообщает «Корабелов.инфо»

По словам очевидцев, парни гуляли в футбол и мяч, вылетев через ограждение попал четырехлетней девочке по лицу.

«Женщина взяла мяч в руки и не стала сразу отдавать мальчишкам – хотела, видимо поговорить с ребятами, чтобы были аккуратней. Один из них (паренек помладше) подбежал, стал просить отдать мяч, мол, «мы же нечаянно попали»...Пока женщина вела с диалог с подростком, подбежал парень постарше (он на фото – с голым торсом), выхватил мяч. Женщина его упрекнула за это словами, а он с силой ударил ее в лицо, она аж головой ударилась в дверь киоска. Дочка ее стала плакать, кричать… Другие мамочки встали на защиту пострадавшей (он ко всем там дергался), кто-то вызвал полицию. Услышав об этом, он убежал – когда патрульные приехали, хулигана уже не было и близко, - говорится в сообщении

Редакции «Преступности.НЕТ» в управлении патрульной полиции Николаевской области подтвердили данный факт, однако отметили, что женщина отказалась писать заявление на своего обидчика.

Напомним, ранее сообщалось, в Николаеве в субботу, 21 апреля, водитель «Газели» и его трое пассажиров напали на патрульного полицейского.