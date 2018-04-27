В Николаеве девушка-парикмахер переночевала с двумя клиентами – наутро один из них ее обокрал

В Николаеве полиция задержала подозреваемого в похищении денег у девушки.

Об этом сообщает Заводской отдел полиции.

В полицию Николаева обратилась 18-летняя местная жительница - она подозревала своих знакомых в краже денег. Выяснилось, что девушка работает в парикмахерской мастером мужских стрижек. Несколько раз к ней приходили двое молодых мужчин стричься, а во время последнего визита один из товарищей пригласил ее на свидание в кафе, откуда в дальнейшем все втроем отправились по месту жительства девушки.

«На следующее утро пострадавшая решила не беспокоить спящих гостей и, оставив их одних в квартире, отправилась на работу. Когда через несколько часов она вернулась, то обнаружила, что злоумышленники уже успели уйти, а также украли из ее кошелька все деньги», - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что деньгами завладел именно ее 19-летний ухажер, который, пользуясь отсутствием девушки, взял со столика ее кошелек и забрал оттуда деньги. Его действия увидел товарищ, который пытался уговорить парня не делать этого, но у него это не вышло. Оперативники разыскали злоумышленника в Баштанке, где он живет вместе с матерью. Парень признался в содеянном и обязался вернуть деньги. По согласованию с прокуратурой ему сообщили о подозрении в грабеже, ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, что 24 апреля у николаевца знакомый мужчина отобрал мобильный телефон, однако полицейские в кратчайшие сроки нашли грабителя.