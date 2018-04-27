Полиция уничтожила скрытую камеру, проходившую как вещдок по делу о «рюкзаках Авакова», - СМИ

В полиции уничтожили скрытую камеру, как вещественное доказательство, которая зафиксировала переговоры в кабинете экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря относительно закупки рюкзаков для Нацгвардии.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

В программе указывается, что соответствующее постановление об уничтожении вещественных доказательств, среди которых была и камера из кабинета Чеботаря, было вынесено Бориспольским горрайонным судом в июле 2017 года после приговора по другому делу о хищении песка с баланса Министерства внутренних дел с участием директора ГП «Спецсервис» Василия Петровского.

По данным «Схемы», в ноябре 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро обратились в суд с письмом, в котором указали, что камера может быть вещественным доказательством и по делу о закупке рюкзаков для Нацгвардии.

В программе отмечается, что на это устройство были записаны разговоры не только о хищении песка, но и в том числе, о закупке рюкзаков в обход законной тендерной процедуры с участием сына Авакова.

Сообщается, что после этого судья обратился к Нацполиции с просьбой не уничтожать это доказательство, чтобы определить был ли факт возможного монтажа записей в кабинете Чеботаря.

Но, как сообщили авторам расследования собственные источники, специальная комиссия уничтожила доказательства еще летом 2017 года, до обращения НАБУ в суд.

Также отмечается, что инициатором подачи ходатайства об уничтожении всех вещественных доказательств по делу о хищении песка с баланса МВД, вероятно, был адвокат, который ранее защищал Петровского, а теперь представляет интересы Сергея Чеботаря - Игорь Юдин.

В программе добавляют, что он отказался общаться с журналистами.

Глава Бориспольского горрайонного суда Сергей Вознюк, который принял решение об уничтожении всех вещественных доказательств, в частности, видеоустройства, пояснил, что на момент принятия решения не знал, что это именно та видеокамера, на которую также были записаны разговоры о «рюкзаках Авакова».

Также он отметил, что прокурор убеждал, что эти вещественные доказательства используются только в рамках производства по хищению песка.

При этом адвокат Авакова-младшего Андрей Федур в комментарии журналистам заявил, что никакой камеры в материалах дела не было, а соответственно и «уничтожения не может быть».

По словам директора НАБУ Артема Сытника, эти записи не являются единственным доказательством по делу и, по его мнению, других доказательств достаточно для того, чтобы дело передать в суд и слушать по существу.

Напомним, что в феврале 2016 года было опубликовано видео, где экс-замглавы МВД Чеботарь договаривается с сыном Авакова о закупке рюкзаков для Нацгвардии. Задержание Александра Авакова было зафиксировано на видео и опубликовано 31 октября 2017 года. Тогда ему было предъявлено подозрение по статье 191 УК («Растрата, завладение или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением»).

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева снял арест с недвижимости сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.

Напомним, ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову и бывшему замглавы МВД Сергею Чеботарю, которые фигурируют в так называемом «деле рюкзаков», грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что ранее суд избрал сыну Авакова меру пресечения в виде личного обязательства – при этом прокуратура просила арест и залог в ₴5 миллионов. Также суд отпустил под личное обязательство фигуранта «дела рюкзаков», экс-замглавы МВД Чеботаря.

Как ранее сообщалось, суд вернул сыну Авакова паспорт и разрешил выехать из Украины.