Подложили «взрывчатку»: В преддверии майских праздников СБУ провела учения в николаевском управлении юстиции

Днем в пятницу, 27 апреля, накануне майских праздников в Главном территориальном управлении юстиции в Николаевской области по адресу ул. 8 марта, 107 прошли учения, инициированные Антитеррористическим центром при управлении Службы безопасности Украины.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил источник в управлении СБУ в Николаевской области.

Изначально в здание управления юстиции занесли коробку с условной взрывчаткой. Учитывая то, что так никто из сотрудников не обратил на нее внимание, на спецлинию «102» поступил анонимный звонок по поводу готовящегося взрыва. На место выехали службы экстренного вызова – следственно-оперативная группа полиции, спасатели, взрывотехники, и учения как таковые состоялись.

Напомним, что ранее в СБУ заявили о предотвращении массовых беспорядков, которые готовили спецслужбы РФ на майские праздники.