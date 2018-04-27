В Южноукраинске произошел конфликт между учениками лицея, открыто уголовное производство

В Южноукраинске 26 апреля произошел конфликт между учениками местного машиностроительного лицея.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительным данным, между двумя подростками ссора перешла в драку, в результате которой один из них получил травмы и впоследствии обратился в больницу. Именно медики обратились в полицию и сообщили о пострадавшем.

Мать подростка не подала заявление в полицию, сейчас начато уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»), пострадавшего направили на экспертизу для установления тяжести травм.

Издание «Барометр» сообщает, что якобы администрация лицея давила на мать пострадавшего, чтобы она не писала заявление в полицию.

«Во время занятия в аудитории возник словесный конфликт, после чего Сергей предложил Александру (имена изменены – ПН) решить его «по-мужски». Ничего не подозревающий Александр вышел вслед за Сергеем из аудитории, рассчитывая уладить конфликт словесным путём, тут же получил несколько ударов в лицо, после чего потерял сознание. Очнувшись, Александр пошёл в общежитие лицея, где спустя лишь несколько часов неравнодушные работники Южноукраинского профессионального лицея вызвали карету скорой помощи. В результате избиения пострадавшему наложено несколько десятков швов, а также диагностировано сотрясение головного мозга и гематома затылочной области головы», - сообщает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве заступившаяся за свою дочь женщина получила по лицу от хулигана, но от заявления в полицию отказалась.