В Очакове правоохранители задержали браконьера с уловом на 49 тысяч гривен

На Николаевщине неподалеку от Очакова на побережье Днепро-Бугского лимана пограничники задержали браконьера.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Так, в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2018» военнослужащие отдела «Очаков» совместно с патрулем Николаевского территориального отдела Госрыбоохраны обнаружили мужчину, который на резиновой лодке запрещенными орудиями лова незаконно ловил рыбу.

С помощью 6 месинових сетей, общей длиной более 200 метров, браконьер выловил 46 рыб, среди которых - караси, бычки, пузанка и осетр, чем нанес ущерб государству на 49 мысяч 530 гривен.

Отмечается, что по факту обнаружения признаков уголовного преступления предусмотренного статьей 249 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное занятие рыбным, звериным и другим водным, добывающим промыслом») пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции и передали им браконьера.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине полицейские группы поддержки общественного порядка на воде Главного управления Нацполиции в рамках оперативно-профилактической отработки «Нерест» обнаружили четверых браконьеров.