В Киеве задержали псевдополицейских, которые грабили иностранцев

В понедельник, 30 апреля, в Киеве правоохранители задержали группу лиц, которые грабили иностранцев под видом полицейских. Их подозревают в совершении четырех аналогичных преступлений.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Киева.

Предварительно установлено, что девушка знакомилась с мужчинами, обменивалась контактами, а затем передавала их своим сообщникам. Далее они переодевались в форму правоохранителей, врывались в квартиры, связывали жертву, забирали ценности и убегали.

«Они оказывали моральное давление, угрожали иностранцам уголовной ответственностью, а затем требовали деньги, отбирали ценные вещи, забирали и использовали кредитные банковские карты», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Так, псевдополицейскими оказались ранее судимые 41-летний и 49-летний граждане другого государства и 31-летняя киевлянка, которая до этого в поле зрение полиции не попадала. В доме одного из подозреваемых провели обыск, в ходе которого следователи обнаружили и изъяли форменную одежду полицейских, муляжи пистолетов и рации.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 186 («Грабеж») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. После проведения расследования возможна дополнительная правовая квалификация их действий.

Напомним, что ранее в Запорожье задержали банду, совершавшую разбойные нападения в форме полицейских.