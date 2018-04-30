В Хмельницкой области в канаве нашли тело младенца – 19-летняя горе-мать говорит, что он родился мертвым

Вечером в воскресенье, 29 апреля, в одном из сел Шепетовского района Хмельницкой области 49-летняя местная жительница нашла в канаве полуразложившееся тело младенца. Буквально за несколько часов правоохранители разыскали вероятную роженицу. Ею оказалась 19-летняя местная девушка.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области

«Она рассказала сотрудникам полиции, что родила ребенка еще месяц назад в домашних условиях. По ее словам, роды принимала сама у себя, и малыш появился на свет мертвым, с обкрученной вокруг шеи пуповиной», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время беременности будущая мать не особо заботилась о своем здоровье и к врачам за консультацией не обращалась, на соответствующий учет беременных не становилась. Кстати, для молодой женщины это уже не первый опыт родов и материнства – на содержании у нее полуторагодовалый ребенок.

По данному факту открыто уголовное производство, предварительно - по признакам ч.1 статьи 117 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка»). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти мальчика. Именно от результатов СМЭ зависит, будет ли в действиях матери состав указанного выше преступления, или ребенок действительно родился мертвым.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве 30-летняя женщина скрывала беременность и убила своего новорожденного ребенка. Его нашли в контейнере для бытового мусора по улице Крылова с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что судмедэксперт насчитал 21 колото-резанную рану на теле младенца - его закололи ножницами. В итоге судья Заводского райсуда Зинаида Сухаревич отправила подозреваемую под домашний арест в ночное время суток.