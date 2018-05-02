В Николаеве суд избирает меру пресечения скандальному Казимирову – прокуратура просит арест с залогом в ₴1,5 миллиона ОНЛАЙН

Задержание Алексея Казимирова 6 марта В Николаеве суд избирает меру пресечения скандальному Казимирову – под зданием собрались националисты

В среду, 2 мая, Центральный районный суд Николаева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения скандально известному Алексею Казимирову.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее виновнику ДТП, в котором погибла молодая женщина, Казимирову сообщили о подозрении в невыполнении им судебных решений ­– он уклонялся от выплаты ущерба родственникам погибшей и неоднократно попадался полицейским за вождение автомобилем в состоянии опьянения и без водительских документов.

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15:01 Казимиров рассказал суду, что он закончил только 9 классов школы из-за того, что с детства имеет третью степень инвалидности, получает 1452 гривны пенсии. На учете в нарколога не прибывает.

По его словам, он систематически проходит лечение в медучреждениях.

- Опухоль мозга, - сказал Казимиров судье о своей болезни.

14:56 Прокуратура просит избрать Казимирову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 1,5 миллиона гривен.

14:55 Согласно данным следствия, сейчас нет данных о заболеваниях Алексея Казимирова.

14:52 По словам прокурора, мера пресечения должна быть избранной по причине наличия рисков, что Казимиров может скрываться от следствия, влиять на свидетелей, уничтожить или скрыть доказательства или совершить новые преступления. Также у него нет крепких социальных связей, детей на содержании и постоянного места работы.

14:50 Прокурор начала зачитывать ходатайство об избрании меры пресечения Алексею Казимирову. Согласно санкции инкриминируемой Казимирову статьи ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

14:47 Судья Светлана Скрипченко начала проводить судебное заседание.

14:30 Под зданием суда собрались представители «Нацкорпуса», «С-14» и других националистических организаций. Кроме местных активистов на суд приехали и националисты с других городов, в частности из Херсона.

Прокурор и следователь Алексей Казимиров и адвокаты

Напомним, 1 февраля 2011 года около 11:00 в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем «Merсedes» сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок. В январе 2012 года судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Однако, в Дарьевской исправительной колонии Херсонской области Казимиров находился всего пару месяцев – в июле 2012 года судья Белозерского районного суда Херсонской области Сергей Симчук вынес постановление об освобождении Алексея Казимирова от дальнейшего заключения в связи с тяжелой смертельной болезнью.

Подчеркнем, что осужденный Казимиров избежал нахождения в тюрьме в течение 5 лет 3 месяцев 22 дней – он должен был бы находиться в колонии вплоть до ноября 2017 года. Врач исправительной колонии Юрий Филимонов докладывал в суде, что у Казимирова установлен диагноз глиальной опухоли головного мозга, которую нельзя вырезать, с продолжающимся ростом и поражением подкорковых структур, частичной атрофии дисков зрительных нервов обоих глаз.

26 апреля 2012 года в зале Апелляционного суда Николаевской области судьям приходилось делать перерыв в заседании, потому что Казимиров заявлял, что он «ничего не соображает, почти ничего не видит и у него сильная головная боль». После оглашения приговора сестра осужденного Зинаида Казимирова уверяла, что тюрьма для её брата с таким диагнозом - это смерть, а ДТП, которое он совершил - это несчастный случай и «такое может с каждым случиться». Адвокат сбившего насмерть девушку Владимир Тимошин также тогда заявлял, что Казимирову нужно делать операцию, и что в тюрьме ему не смогут оказывать необходимую медицинскую помощь.

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи города Николаева Александр Демьянов также в то время заключал, что у Казимирова шел постепенный рост опухоли, возобновились головные боли, произошло нарушение полей зрения, опухоль сдавливала окружающие нервы, которые влияли на движение, на чувствительность конечностей.