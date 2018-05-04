Силовики пресекли деятельность пары из Николаева, которая вербовала девушек для сексуальных услуг за границей

Силовики разоблачили в Николаевской области деятельность международной преступной группы торговцев людьми, которая переправляла украинок для сексуальной эксплуатации в страны Европы и Западной Азии.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Операцию проводили следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры в оперативном сопровождении сотрудников отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с работниками Госпогранслужбы и СБУ.

В полиции отмечают, что организатором вывоза девушек была 30-летняя жительница Николаевщины. Женщин отправляли в страны Европы, в частности в Чехию и Германию.

Стоит отметить, что сначала злоумышленница сама занималась проституцией в Чехии, а затем «доросла» до торговли людьми. Вернувшись на Николаевскую область, женщина начала заниматься поисками себе подобных среди представительниц древнейшей профессии, безработных, малообеспеченных и таких, которые находились в уязвимом состоянии.

«Жительница областного центра совместно с сожителем находили девушек, которые находились в сложном материальном положении, и убеждали их заняться секс-бизнесом за рубежом. После успешной «вербовки» женщина посылала анкеты украинок в один из развлекательных центров в Европе. Владельцы заведения обеспечивали прибытия девушек и их «трудоустройство» в клубах европейских и азиатских стран», – говорится в сообщении СБУ.

Для работы за рубежом проводился конкурсный отбор - девушки не старше 28 лет с привлекательной внешностью и желанием работать от заката до рассвета. Откровенные портфолио кандидаток оценивали иностранные работодатели. Пройдя фейс-контроль, украинки отправлялись за границу, с полной уверенностью о большом заработке. Все расходы на срочное оформление документов и поездку брали на себя иностранцы, так называемая принимающая сторона, ожидавшая прибытия товара.

«По прибытию на девушек ждало разочарование: клиентов более пяти в день, плохие условия и не такая прибыль, как было обещано. Хотя они и имели возможность получить средства за свои услуги, однако значительная часть денег доставалась работодателям», - отметили в полиции.

Всего оперативники задокументировали пять фактов переправки украинок за границу участниками этой группировки.

Организаторшу противоправного бизнеса задержали по месту жительства в Новоодесском районе во время «контроля» средствами электронной связи вылета в Европу двух украинок 23-х и 28-и лет. В Госпогранслужбе уточняют, что девушек задержали в аэропорту «Борисполь» и они направлялись в Чехию.

Во время обысков по месту жительства организаторов и их личного транспорта правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи, анкетные данные граждан, фото и переписку, подтверждающую переправку девушек за границу для сексуальной эксплуатации.

Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, предусмотренного частью 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины («Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека»). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, правоохранители перекрыли международный канал по продаже украинок за границу, которым занимался 34-летний николаевец - школьный учитель хореографии.