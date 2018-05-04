Николаевская сутенерша вела «бухгалтерию», сколько денег она забирала у девушек, отправленных в сексуальное рабство

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Жительница Новой Одессы, задержанная по подозрению в торговле людьми, вела «бухгалтерию» - она считала, сколько денег ей приносили девушки, проданные в сексуальное рабство заграницу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, 3 мая задержали 31-летнюю жительницу Новой Одессы, которая вместе со своим сожителем подыскивала девушек с тяжелыми жизненными обстоятельствами для их отправки в Чехию и страны Азии для занятия проституцией.

«Получив согласие девушек, она отправляла их заграницу к «работодателям», которые в дальнейшем за предоставленные девушками услуги сексуального характера перечисляли ей процент в денежной форме», - сообщили в прокуратуре.

По результатам следственных действий задокументировали три факта вербовки и попытки переправки гражданок Украины в страны Европы для участия в сексуальном бизнесе.

Вадим Богданов

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