В аэропорту «Борисполь» пограничники обнаружили пять килограммов кокаина в коробках для роликовых коньков

В пункте пропуска «Международный аэропорт «Борисполь» Киевской таможни ГФС при проведении выборочного таможенного контроля обнаружены 5 килограммов кокаина, прибывшего из Южной Америки.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как сообщается, внимание таможенников привлек груз, который был заявлен как «Образцы коньков роликовых, предназначенные для собственного пользования ...» и прибыл из Панамы. Однако сотрудники таможни решили, что такое отправление не характерно и не типично для данного региона, и решили провести его досмотр.

Как оказалось, таким образом житель Киева пытался ввезти в нашу страну с сокрытием от таможенного контроля наркотическое вещество, заказав себе в одной из стран Южной Америки спортивный инвентарь, в котором довольно надежно и скрыл контрабанду. Во время проверки одной из коробок был обнаружен полиэтиленовый пакет прямоугольной формы с содержанием прессованной порошкообразного вещества белого цвета, которое согласно экспресс-анализаторам наркотических средств, содержит в своем составе наркотическое средство кокаин.

В ходе осмотра в боковых стенках других картонных коробок было выявлено 36 полиэтиленовых пакетов прямоугольной формы разного веса и размеров с аналогичным содержимым. В следственные органы СБУ Киева и Киевской области направлено сообщение о признаках уголовного преступления предусмотренного статьей 305 Уголовного Кодекса Украины. Сейчас сотрудниками СБУ проводятся неотложные следственные мероприятия.

Напомним, что сотрудники СБУ совместно с таможенниками под процессуальным руководством прокуратуры изъяли четыре килограмма кокаина у иностранного наркокурьера в Одесском международном аэропорту.