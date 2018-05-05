На Сумщине задержали наркоторговцев, которые хранили 700 мешков с маковой коноплей в магазине

В Сумкой области сотрудники полиции изъяли более 700 мешков с наркотическим веществом, которое хранилось в продуктовом магазине. Также в магазине обнаружили оружие и поддельные паспорта.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ нацполиции в Сумской области.

Так, правоохранители установили, что в одном из магазинов Конотопа под видом реализации продуктовых товаров наркозависимым продают вещество для изготовления наркотиков. Во время обысков сотрудники полиции нашли и изъяли более 700 мешков с вещество растительного происхождения, которое похоже на маковую соломку и маковые семечки. Кроме того, в помещении обнаружили 50 патронов разного калибра, револьвер, 38 мобильных телефонов, 19 паспортов Украины и около 10 тысяч гривен.

Подозреваемых задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических веществ в крупных размерах»), а также начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины ( «Хранение оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения»).За незаконный оборот наркотических средств им грозит лишение свободы в срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее на Николаевщине суд оправдал обвиняемого в хранении наркотиков.