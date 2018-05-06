В Харькове задержали «антифашистов», избивших защитника Донецкого аэропорта - у одного из нападавших паспорт РФ

Пострадавший Дмитрий Вербич

В воскресенье, 6 мая, в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича, защищавшего Донецкий аэропорт.

Об этом сообщает «Обозреватель» ссылаясь на собственные источники.

«Одна из задержанных рассказала, что она гуляла в районе Подола с двумя парнями и девушкой. Затем компания увидела молодого человека в футболке с национальной символикой и парни сказали, что молодой мужчина — «бандеровец» и его нужно наказать», - говорится в сообщении.

Они недолго преследовали ветерана АТО, после чего надели маски и напали на него, применив газовый баллончик и нож. Затем они убежали в сторону супермаркета «Сильпо» и сели в троллейбус.

Один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукичева. В настоящее время полиция проверяет связи нападавших и устанавливает возможных заказчиков.

Фото подозреваемых в нападении опубликовал паблик Киев Оперативный.