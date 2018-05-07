Наемник Лусварги не был в списках на обмен с боевиками «ЛДНР» и может быть выдан только Бразилии, - СБУ

Воевавший на Донбассе на стороне боевиков "ДНР" гражданин Бразилии Рафаэль Маркус Лусварги не был в списках на обмен пленных с ОРДЛО и может быть выдан только Бразилии.

Об этом заявил глава Службы безопасности Василий Грицак, передает «Интерфакс-Украина».

- По моим данным, он не был в списках на обмен, и он не мог быть обменян потому, что он гражданин Бразилии, а мы можем отдать гражданина другого государства только консульскому представительству или посольству государства, гражданином которого он является, - сказал он журналистам.

- Мы не могли передать бразильца ни при каких условиях на территорию «Л/ДНР», - добавил глава СБУ.

Напомним, Лусварги был осужден уже в январе 2017 года к 13 годам тюрьмы. Однако в августе 2017 приговор бразильскому боевику отменили и назначили новое рассмотрение дела. Одна из причин - нарушение подсудности. Рассматривать дело Лусварги должен был не Печерский суд Киева, а Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области. Впрочем, после отмены приговора бразильца на свободу не выпустили. Ему продлили меру пресечения, и Лусварги остался под стражей в Киевском следственном изоляторе.

В декабре 2017 года Лусварги выпустили из-под стражи под личное обязательство, по которому он не мог покидать пределы Киева, должен был сообщать суду об изменении своего места жительства, а также являться в суд по первому требованию.

3 мая 2018 года выяснилось, что Лусварги живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви (Московский патриархат).

Как сообщалось, 4 мая в Киеве националисты задержали бразильского боевика Лусварги и доставили в СБУ