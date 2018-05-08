На Киевщине СБУ провела обыски у руководителей запрещенной Коммунистической партии – их подозревают в госизмене

Сотрудники Службы безопасности провели следственные действия у руководителей коммунистической партии в Киеве и Киевской области, в ходе которых были обнаружены агитационные материалы с запрещенной символикой тоталитарного режима.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Изъятые агитматериалы планировались для распространения во время акций 9 мая, чтобы спровоцировать столкновения между активистами общественно-политических объединений.

Отмечается, что следователи СБУ проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены, то есть по признакам ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса.

«В ходе расследования установлен механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти», - говорится в сообщении.

Следствием также получена информация о причастности к антигосударственной деятельности представителей Коммунистической партии Украины.

Напомним, ранее в СБУ заявили о предотвращении массовых беспорядков, которые готовили спецслужбы РФ на майские праздники.