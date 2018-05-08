В Николаеве СБУ провела обыск в офисе запрещенной Компартии Украины

В Николаеве во вторник, 8 мая, сотрудники службы безопасности провели обыск в офисе областного комитета Коммунистической партии Украины.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердил собеседник в Службе безопасности Украины.

По словам собеседника, сотрудники спецслужбы проверяли наличие материалы с запрещенной символикой тоталитарного режима. Следственные мероприятия санкционированы судом в рамках расследования уголовного преступления - в спецслужбе подозревают проведение акций протеста для дестабилизации ситуации в стране и захвата государственной власти.

Также об обысках в николаевской КПУ написала в соцсети и сбежавшая в РФ экс-депутата облсовета от партии Витренко Ларисы Шеслер, которая активно участвовала в сепаратистских акциях в Николаеве.

Как известно, законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» на всей территории Украины запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР.

Напомним, что сотрудники СБУ провели следственные действия у руководителей коммунистической партии в Киеве и Киевской области, в ходе которых обнаружили запрещенную символику тоталитарного режима.