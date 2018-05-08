В Харькове грабитель расплакался, когда узнал, что в украденном тяжеленном сейфе было только 410 гривен

В Харькове мужчина украл сейф, но расплакался, когда узнал, сколько денег в нем оказалось.

Об этом написала на своей странице в Facebook бывшая сотрудница полиции Харькова.

«Вор плакал, когда узнал, какую сумму денег он стырил», – написала Ляна Теремкова.

Пресс-служба патрульной полиции в свою очередь сообщает, что правоохранители обратили внимание на мужчину, который нес по улице сейф. Его остановили для выяснения подробностей. В то же время другой экипаж полицейских получил вызов о краже с автостоянки.

В сейфе было обнаружено 410 гривен. Также известно, что вместо перчаток грабитель надел на руки носки.

Напомним, что в Киеве неизвестные в балаклавах устроили погром в игорном заведении и украли сейф с деньгами.