В Николаеве во время пожара в девятиэтажке спасли двух пенсионеров

В Николаеве 10 мая спасатели ликвидировали пожар в квартире в девятиэтажном жилом доме на улице Металлургов в Корабельном районе.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре в квартире на втором этаже в службу спасения сообщили в 13:47. На вызов прибыл дежурный караул 5-й Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра.

«Горел холодильник на кухне, в результате этого образовалось плотное задымление, которое распространилось на лестничную клетку. Хозяйка квартиры возрастом 86 лет и 80-летний мужчина, который проживал вместе с ней, в сопровождении спасателей вышли на свежий воздух, где врачи оказали им первую медицинскую помощь. Другие жильцы дома самостоятельно эвакуировались еще до приезда пожарных», - сообщили в ГСЧС.

В 13:59 пожар площадью 30 кв.м локализовали, в 14:30 – ликвидировали, его вероятная причина – короткое замыкание электропроводки. В тушении задействовали 7 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС, дополнительно привлекались работники аварийной газовой службы и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на проспекте Центральном горел балкон в одной из квартир многоэтажки.