В Николаеве на проспекте Центральном горел балкон в одной из квартир многоэтажки

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В Николаеве, 7 мая, по проспекту Центральному, 186 на четвертом этаже многоэтажного дома горел балкон. 

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В тушении было задействовано два отделения пожарных Центрального района, а именно десять человек личного состава. Спасатели ликвидировали возгорание на балконе, в само помещение квартиры огонь не распространился.

Отмечается, что хозяин квартиры отделался ожогом стоп, вероятнее всего, он хотел самостоятельно выйти из помещения.

Предварительная причина -  неосторожное обращение с огнем.

Также видео пожара на своей странице в Facebook опубликовал депутат Николаевского горсовета Евгений Рымарь.

Ранее сообщалось, что в Николаеве горела девятиэтажка

Олена Мельниченко

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