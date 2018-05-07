В Николаеве на проспекте Центральном горел балкон в одной из квартир многоэтажки

В Николаеве, 7 мая, по проспекту Центральному, 186 на четвертом этаже многоэтажного дома горел балкон.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В тушении было задействовано два отделения пожарных Центрального района, а именно десять человек личного состава. Спасатели ликвидировали возгорание на балконе, в само помещение квартиры огонь не распространился.

Отмечается, что хозяин квартиры отделался ожогом стоп, вероятнее всего, он хотел самостоятельно выйти из помещения.

Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.

Также видео пожара на своей странице в Facebook опубликовал депутат Николаевского горсовета Евгений Рымарь.

Ранее сообщалось, что в Николаеве горела девятиэтажка.