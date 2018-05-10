Один из нападавших на нардепа Найема ранее проходил по делу о похищении человека, - СМИ

Один из нападавших на нардепа Мустафу Найема, Магомет Саитов в ноябре 2017 года был задержан правоохранителями по подозрению в похищении человека. По версии правоохранителей он требовал у матери 20-летнего парня выкуп его за 5000 долларов за возвращение сына.

Об этом пишет Информатор, ссылаясь на подтверждающие этот факт документы.

По данным издания, замысел злоумышленника не удался, поскольку его сразу же задержала полиция. Документы, подтверждающие данный факт, оказались в распоряжении Информатора.

Похищение произошло еще 26 ноября (в одной из телеграмм указано 21 число, но это, скорее всего ошибка) 2017 года. В 21:45 женщина обратилась по линии «102» и заявила о том, что на ее телефон перезвонили с номера сына и сообщили о его похищении возле ТРЦ «Украина» (площадь Победы, 1) в Киеве. За его освобождение киднепперы потребовали 5000 долларов.

Со слов женщины, похищение произошло 26 ноября в период с 19:00 до 21:30. Также она сказала, что злоумышленники, судя по голосу, были, скорее всего, кавказцами, как и ее сын, удерживаемый во внедорожнике Toyota Sequoia.

Уже в 22:40 расследованием занялась Нацполиция Шевченковского района. На место происшествия выехала первая следственно-оперативная группа. Судя по документам, сразу же и произошло задержание похитителей.

Злоумышленниками оказались три человека: один гражданин Украины, студент Нацуниверситета Шевченко, и два - граждане РФ (студенты КПИ и Университета Шевченко). Один из них – 21-летний Магомет-Салих Арбуевич Саитов, который через полгода станет одним из участников нападения на нардепа Мустафу Найема.

Уже 27 ноября событие квалифицировали по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса («Похищение человека по предварительному сговору группы лиц») с пометкой «Раскрытие раньше совершенного преступления»). Санкция статьи – от трех до пяти лет лишения свободы. Стоит отметить, что в реестре судебных решений не содержится никаких данных об этом деле.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 30 апреля на народного депутата Мустафу Найема в центре Киева в результате конфликта на дороге напали неизвестные.

Отметим. народный депутат Сергей Лещенко заявил, что подозреваемые в избиении Накйема уже пытаются «порешать» вопрос.