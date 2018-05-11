Квалифицировали как хулиганство: В Николаеве полиция закрыла производства о надругательствах над флагом Украины в 2014-м

В Николаеве полиция закрыла уголовные производства, связанные с попыткой и надругательством над Государственным флагом Украины в Николаеве во время начала вооруженного конфликта на Востоке в апреле 2014 года.

Об этом говорится в публикации «Преступности.НЕТ» «Русская весна»-2014: Что происходило в Николаеве, пока на Донбассе «рождались» «ЛНР/ДНР».

Речь идет о случае, как в ночь 7 апреля неизвестные попытались снять Государственный флаг Украины у здания Николаевской облгосадминистрации, однако, сообщалось, что милиция этого не допустила.

И как 13 апреля посреди белого дня неизвестный подошел к офису Николаевской областной организации политической партии «УДАР», который тогда находился в одном из зданий на улице Московской, сломал флагшток с флагом Украины, после чего смял Государственный символ и выбросил его в мусорный бак.

Стоит отметить, что оба производства были открыты почему-то по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»), а не ст. 338 («Публичное надругательство над Государственными символами Украины») этого же кодекса. В итоге и закрыли их на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины – в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления, предусмотренного этой статьей.

То есть, следствие определило, что это было не хулиганство. Переквалифицировать же действия злоумышленников никто не стал.