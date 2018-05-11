«Задержали при первом транше»: в Киеве на взятке в 10 тысяч долларов «погорел» судья

В четверг, 10 мая, при получении взятки на горячем разоблачен судья Окружного административного суда Киева.

Об этом спустя сутки сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Правоохранители утверждают, что задержанный требовал у одного из участников судебного разбирательства $10 тысяч за принятие решения в его пользу. Судья был задержан при получении «первого транша» - $2000.

Задержанному вскоре объявят подозрение и обратятся в Высший совет правосудия с требованием об отстранении его от должности.

Операцию провели прокуроры САП с оперативниками антикоррупционного отдела Главного управления Службы безопасности Украины.

Напомним, в Киеве на взятке в $10 тысяч задержали судью и замруководителя аппарата этого же суда.