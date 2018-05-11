90% коррупционных преступлений в социальной сфере касаются здравоохранения, - НАБУ

Более 90% убытков, нанесенных государству коррупцией, касаются преступлений в области здравоохранения.

Такую информацию обнародовало Национальное антикоррупционное бюро.

По данным детективов НАБУ, чаще всего речь идет о коррупционных схемах, основанных на злоупотреблении должностными лицами служебным положением с целью присвоения или растраты имущества.

Например, при закупке для нужд Запорожской областной клинической больницы автомобилей скорой помощи за счет субвенции из государственного бюджета. Следствие установило, что комплектация 26 закупленных автомобилей не соответствовала требованиям стандартов Украины, а их эксплуатация по прямому назначению была невозможной. Как следствие - государству нанесен ущерб на общую сумму 13 млн грн.

В рамках расследования другого дела - по фактам завладения бюджетными средствами в особо крупном размере при строительстве нового корпуса «Охматдета» в 2011-2012 годах - детективы НАБУ установили местонахождение уникального радиологического оборудования для диагностики и лечения онкобольных детей, которое в свое время было закуплено на средства государственного бюджета и должно быть установлено в Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

По данным следствия, тогда государственное предприятие «Укрмедпроектбуд» (заказчик строительства нового корпуса НДСБ «Охматдет») приобрело технику у частного предприятия, переплатив за нее более 23 млн грн. Оборудование не установили и впоследствии оно «потерялось». Найдя технику и придав ей статус вещественного доказательства, НАБУ и САП тем не менее, дали разрешение на пользование ею учитывая важность в лечебном процессе. Расследование в этом уголовном производстве продолжается.

Другой «популярный» в социальной сфере вид преступления - предложение или получение неправомерной выгоды. Так, например, детективы НАБУ дважды поймали на горячем руководителей высших учебных заведений.

Напомним, в Виннице НАБУ задержало экс-руководителя госпредприятия, который полгода скрывался от следствия.