В Ровенской области пьяный отец более 10 раз ударил ножом своего двухлетнего сына

В Ровенской области 11 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес многочисленные ножевые ранения своему двухлетнему сыну.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровенской области.

«Вечером 22-летний мужчина распивал спиртные напитки с 45-летним отцом, а ребенок играл рядом. В дальнейшем между мужчинами возник конфликт, который перерос в потасовку, в ходе которой младший схватил нож и пытался им ударить отца. Двухлетний мальчик испугался таких действий взрослых и начал сильно плакать. Отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на сына и нанес более десяти ударов ножом в туловище, шею и конечности», – говорится в сообщении.

Через шесть часов после происшествия алкотестер показал результат опьянения мужчины в 1,9 промилле.

20-летняя мать в это время находилась в Ровно, где, по ее словам, должна была забрать старшего сына из детского сада. Полицейские разыскали ее ночью нетрезвой в областном центре, но без ребенка. Трехлетнего мальчика работники полиции впоследствии обнаружили у знакомой. Социальные работники доставили его в дом ребенка.

По факту покушения на умышленное убийство начато досудебное расследование в уголовном производстве по статье 15, пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника уже задержали, он находится в изоляторе временного содержания. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, в Николаеве 30-летняя женщина скрывала беременность и убила своего новорожденного ребенка. Его нашли в контейнере для бытового мусора по улице Крылова с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что судмедэксперт насчитал 21 колото-резанную рану на теле младенца - его закололи ножницами. В итоге судья Заводского райсуда Зинаида Сухаревич отправила подозреваемую под домашний арест в ночное время суток.