На Житомирщине пограничники задержали украинца, который подобрал 800 пачек белорусских сигарет, выброшенных из поезда

В Житомирской области из окна поезда выбросили сотни пачек сигарет.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пограничники рассказали, что от участкового инспектора пограничной службы отдела «Овруч» поступила информация о возможном выбросе сигарет из поезда «Санкт-Петербург – Кишинев» во время его движения.

Прибывшие на место военные нашли автомобиль «ВАЗ», в багажном отделении которого находились полиэтиленовые мешки заполнены сигаретами белорусского производства. Управлял машиной украинец, 30-летний житель Овручского района.

Авто и выброшенные из окна почти 800 пачек сигарет передали работникам фискальной службы.

Относительно правонарушителя составлен протокол об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 204 УК «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».

Напомним, на Волыни мужчина на джипе пытался протаранить пограничников – бойцы ГПСУ открыли огонь по нарушителю.