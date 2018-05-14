«Нуждался в деньгах на наркотики»: в Бахмуте мужчина в балаклаве и с автоматом Калашникова ограбил местный магазин

В Донецкой области мужчина в балаклаве с автоматом Калашникова напал на продавщицу магазина и забрал из кассы 11 тысяч гривен.



Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции в Донецкой области.

В Бахмутский отдел полиции поступило сообщение от парней 16-18. Зайдя в магазин, один из парней увидел незнакомца с закрытым лицом, который угрожал продавщице пистолетом и пытался закрыть ее в подсобном помещении. Далее нападающий выбежал из магазина и скрылся на белом авто, - передают в полиции.

Потерпевшая 35-летняя женщина рассказала полицейским, что злоумышленник тягал ее за волосы и угрожал застрелить. Через час после инцидента автомобиль подозреваемого был остановлен на автодороге Северск-Бахмут.

Правонарушителем оказался 31-летний житель Бахмута. Мужчина объяснил, что пошел на преступление, поскольку нуждался в деньгах на наркотики. Часть награбленного он потратил на выкуп из ломбарда своего имущества, остальные деньги полиция изъяла.

По факту начато уголовное производство по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что Киевский суд приговорил к двум годам условно сына нардепа, который пытался ограбить магазин.