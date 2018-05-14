На Николаевщине задержали мужчину, который после многодневного застолья ранил свою жену ножом в живот

На Николаевщине полицейские задержали мужчину, который во время пьяной ссоры ударил жену ножом в живот.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции ГУ НП в Николаевской области.

12 мая около 16:20 в Первомайский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории домовладения, расположенного в поселке городского типа Подгорье Первомайского района, 37-летняя женщина получила ножевое ранение.

Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, что после совместного застолья в течение нескольких дней между женщиной и ее 44-летним мужем возникла ссора. В ходе конфликта мужчина взял нож и ударил жену в живот. После того, как он осознал содеянное, позвонил в скорую помощь и полицию, сообщив об указанном событии.

Злоумышленник задержан на месте совершения преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Пострадавшую жену с проникающим ножевым ранением брюшной полости доставили в реанимационное отделение местной больницы, где медики почти сутки боролись за ее жизнь. Сейчас состояние здоровья потерпевшей стабильное.

Следственным подразделением Первомайского отдела полиции ГУ НП расследуется уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). За совершение преступления мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Назначено проведение соответствующих экспертиз. Следственные действия продолжаются. По согласованию с прокуратурой задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления. В суде решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что в Николаеве во время пьянки женщина зарезала сожителя и ушла к соседям.