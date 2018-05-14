В Киевской области КОРД «на горячем» задержал воров, среди которых был чемпион по боям без правил

В Киевской области в понедельник, 14 мая, задержали воров, которые совершали разбои и кражи из частных домов.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Сегодня сотрудники криминальной полиции совместно со спецназовцами КОРД во время проведения специальных мероприятий на Киевщине на «горячем» задержали группу гастролеров-воров, которые на протяжении длительного времени совершали разбои и кражи из частных домов наших граждан», – написал Аброськин.

Также он отметил, что среди задержанных, жителей Винницкой область, есть и один из чемпионов по боям без правил.

Напомним, что в Николаеве со стрельбой задержали воров из Грузии – оперативник полиции получил травму.