Спецслужбы перешли к активной фазе обезвреживания российской медиа-структуры в Украине, - Луценко

Прокуратура АР Крым и Служба безопасности Украины (СБУ) сегодня, 15 мая, перешли к активной фазе обезвреживания антиукраинской деятельности очередной российской медиа-структуры.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

«После запрета потомков Геббельса с Рашатудей российские государственные пропагандоны открыли в Киеве «РИА Новости Украина». Следствие имеет доказательства выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (которые одновременно получили гражданство РФ) в этой дезинформационной войне», - сообщил Луценко.

По его словам, действия данных лиц подпадают под признаки статьи 111 УК Украины - государственная измена.

Напомним, сегодня СБУ совместно с прокуратурой АР Крым сообщили о раскрытии деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Сообщалось о проведении следственных действий в офисе «РИА Новости-Украина» в Киеве. Также был задержан руководитель «РИА Новости-Украина».