Киевское руководство «РИА Новости» ежемесячно получало 53 тысячи евро на антиукраинскую деятельность, - СБУ

На проведение подрывной деятельности против Украины руководитель агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский получал ежемесячно 53 тысячи евро.

Об этом во время брифинга во вторник, 15 мая, после проведения обысков в офисе издания и задержания его руководителя заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает «Зеркало недели».

Он рассказал, что основанием для проведения обысков и задержания Вышенского была оперативная информация о привлечении журналистов к антиукраинской деятельности. При этом он отметил, что речь идет о гражданах Украины.

- Совместно с прокуратурой проводили обыски. Основанием была информация о привлечении журналистов - гражданин Украины – к подрывной информационной деятельности. Весной 2014 года Вышинский получил задание поехать в Крым. Готовились материалы, оправдывающие аннексию. По возвращению в Киев готовились материалы в поддержку ДНР и ЛНР. Деньги поступали из РФ в Сербию, а потом в Киеве распределялись 53 тыс. евро ежемесячно,- рассказал Кононенко.

Он добавил, что в ходе проведения обысков у него был найден паспорт гражданина РФ, а также российские госнаграды, что является дополнительным доказательством по делу. В то же время около 20 лиц, сотрудников издания, проходят по данному делу как свидетели.

Кроме того, задержанный в Киеве журналист агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский фигурирует в списках украинского сайта «Миротворец», поскольку активно освещает деятельность оккупантов в Донбассе и Крыму. В частности, в 2014 году его наградили российской медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» «за объективное освещение событий в Крыму».

Напомним, сегодня СБУ совместно с прокуратурой АР Крым сообщили о раскрытии деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Сообщалось о проведении следственных действий в офисе «РИА Новости-Украина» в Киеве. Также был задержан руководитель «РИА Новости-Украина».